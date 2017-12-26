Володин: Выступление В.Путина на съезде «ЕР» можно считать программным

«Задача каждого из нас, осознавая значимость поставленных целей, включиться в его (Владимира Путина) избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи», — заключил Володин.

Он подчеркнул, что Путин в речи определил свое видение развития Российской Федерации.

В Москве состоялся двухдневный съезд единороссов, 23 декабря на партийном мероприятии выступил Владимир Путин. Для этого нужно многое сделать, и в первую очередь, сделать все, чтобы РФ, невзирая на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому. Центральной темой выступления В.Путина стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми.

«Мы должны слышать наших жителей и не бронзоветь», — объяснил руководитель нижней палаты.

Президент РФ в процессе съезда призвал «отбросить все, что препятствует обновлению России».

На следующем съезде партии «Единая Россия» президент страны Владимир Путин 23 декабря обозначил, что необходимо внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, а кроме этого в развитие инфраструктуры.

На его взгляд, на текущий момент многие государства испытывают кризис, так как в них отсутствуют сильные лидеры. «Это наш президент — Владимир Владимирович Путин», — цитирует его агентство REGNUM.

Руководитель парламента считает правильным его решение выдвинуться народным кандидатом.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 г. - в день 4-ой годовщины воссоединения Крыма с Россией.