В Омске на три дня перекроют движение у музыкального театра

Такие меры предприняты для безопасного проведения губернаторской новогодней елки.

В администрации Омска рассказали, что 26, 27 и 28 декабря текущего 2017 г с 07.00 до 17.00 по улице Лермонтова ограничат движение всех видов транспорта. С обращением о закрытии центральной улицы выступило министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. В пресс-центре мэрии пояснили, что это сделано для безопасности проведения губернаторской новогодней ёлки.

С целью обеспечения безопасности ограничения будут действовать на участке улицы Лермонтова от проспекта Карла Маркса до улицы Пушкина.

Сегодня в Омске стартуют Губернаторские елки. «Установят временные дорожные знаки и информационные щиты», — добавили в пресс-центре.