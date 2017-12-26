В Putin Team выбрали фирменную символику

Движение в поддержку В.Путина Putin Team показало свою фирменную символику. Созданные ими изображения будут нанесены на экипировку и сувениры Putin Team.

В финал вышли три работы Сергея Алферова, Николая Леванова и Валерия Хорохордина. Организаторы решили использовать в качестве фирменного стиля все три работы. Голосование закрылось в ночь на 25 декабря.

Подчеркивается, что стиль, созданный Сергеем Алферовым демонстрирует лаконичность и простоту с помощью бело-красной подписи на черном фоне. У Валерия Хорохордина применяется шрифт со славянской темой. В работах Николая Леванова сделан акцент на сочетании броских красного и бирюзовых цветов, использованы фотографии Президента РФ, а шрифт владеет не менее мягкой формой. Проголосовать можно было сразу за три приглянувшихся варианта. В нем «приняли участие несколько десятков тыс. неравнодушных членов движения», каждый из которых мог проголосовать за три варианта.

Стоит обозначить, что о создании движения в поддержку русского лидера В.Путина в самом начале ноября 2015-го года объявил российский хоккеист Александр Овечкин. Отмечается, что в Кремле с одобрением отнеслись к инициативе Овечкина.