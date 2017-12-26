В Ростове из кокона вылупилась наибольшая в мире бабочка Атлас

Однако живет такая бабочка максимум две недели.

Накануне, 25 декабря, в Ростове-на-Дону из кокона вылупилась наибольшая в мире ночная бабочка атлас из семейства павлиноглазок.

Накануне на выставке, проходящей в настоящее время в Ростовском областном краеведческом музее «Сад живых тропических бабочек» посетители стали очевидцами зарождения новоиспеченной жизни. Размах ее красивых крыльев может достигать 30-ти сантиметров. Профессионалы называют срок — от нескольких дней до 2-х недель.

Атласы живут в субтропиках. В Индии их разводят на специальных фермах, из коконов получают особый сорт шелка. Всем нужным бабочка «заправляется» находясь в коконе. В Тайване из пустых коконов профессионалы делают кошельки, которые пользуются большим спросом у туристов.