В Ростовскую область поступили 24 новые машины скорой помощи

Об этом сообщило Управление информационной политики руководства.

Накануне в Ростовскую область поступили 24 новые машины скорой врачебной помощи класса В — 21 «Газели» и три «УАЗа». Сейчас их доставят в 22 района Дона.

Парк автомобилей скорой помощи Ростовской области был дополнен новыми транспортными средствами.

В канун Нового года в Ростовскую область поступили 21 автомобиль марки «ГАЗель» и три марки «УАЗ», оснащенные оборудованием скорой помощи.

«За счет средств областного бюджета и при помощи федеральных „автотраншей“ удалось обновить санитарный парк практически наполовину».

В преддверии Нового года Ростовская область получила 24 новых машины скорой помощи. — В данный момент за счет средств областного бюджета и при помощи федеральных «автотраншей» удалось обновить санитарный парк практически наполовину.