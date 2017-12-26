ВСУ разрешили жителям Верхнеторецкого беспрепятственно ходить в «ДНР»

Жители недавно взятого под контроль ВСУ Верхнеторецкого Донецкой области получили возможность в упрощенном режиме пересекать линию разграничения для того, чтобы попасть на оккупированную территорию.

В пресс-центре штаба АТО сообщают, что данный шаг командование АТО сделало навстречу людям, учитывая их потребности. Ранее населенный пункт находился в серой зоне. При этом отмечается, что пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке. Автомобильный транспорт здесь не пропускают.

Бойцы ВСУ сообщают: «Жители Верхнеторецком и близлежащих сел преимущественно идут во временно неподконтрольные правительству Украины города, чтобы посетить близких и родных. Некоторые работают на местных предприятиях. Интенсивность пересечения растет 5 и 20 числа каждого месяца, когда люди идут на украинскую сторону для того, чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты «.

По его словам, местные жители положительно оценили такое решение, поскольку в каждой второй семье Верхнеторецкого на оккупированной территории есть родные, работа, недвижимость.