В Ярославле прошла акция памяти павших в афганской войне

Отмечается, что за десять лет войны в Афганистан было отправлено не менее четырехсот кузнечан, четырнадцать погибли, двадцать девять остались инвалидами.

В 1986 г., когда боевые действия в среднеазиатской республике все еще велись, в нашем регионе одной из первых в государстве была создана организация, объединившая ветеранов Афгана — Совет воинов-интернационалистов и воинов запаса.

Обращаясь к участникам митинга Виталий Черкашин подчеркнул, что на долю ветеранов афганской войны выпали серьезные тестирования: утрата военных друзей, ранения, огромные физические и моральные нагрузки.

Как сказал председатель союза ветеранов Керчи Аршалуйс Чахоян, в его организации состоит 420 ветеранов разных локальных конфликтов, в числе их 71 «афганец».

Валентин Зарва обозначил, что власть материально поддерживает запорожских воинов Афганистана.

— По программе «Навстречу людям» члены семей погибших освобождены в нормах от уплаты коммунальных платежей.

Участники траурного митинга возложили цветы к монументу воинам-интернационалистам.

25 декабря у мемориала «Крымчанам, погибшим в Афганистане» в состоялось торжественно-траурное мероприятие, посвященное памятной дате, 38-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан.