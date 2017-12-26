Жители России стали пользоваться мобильным интернетом вдвое больше

За девять месяцев этого года отечественными сотовыми абонентами было передано свыше 4480 Пбайт информации.

По предварительным сведениям Минкомсвязи, рост трафика ускоряется, в течении прошлого года он составлял 42%. При всем этом количество пользователей мобильного доступа выросло приблизительно на 7% до 123 млн, докладывают «Ведомости» ссылаясь на материалы Минкомсвязи.

Сотрудники операторов подтвердили рост трафика в собственных сетях. За 9 месяцев передача данных в глобальной паутине МТС увеличилась не менее чем на 95%. С января месяца по сентябрь МТС сообщил на 95% больше данных, МегаФон — на 58%, Tele2 — на 200%.

Объем мобильного трафика в РФ вырос практически вдвое благодаря высокому проникновению телефонов, расширению сетей LTE и пакетным тарифам операторов. Один из них — расширение LTE-сетей. Поэтому трафик в сетях Tele2 растет быстрее. Рост составил не менее 7% - до 123 млн человек.

В свою очередь причинами развития спроса у покупателей на мобильный интернет знатоками называются развитие на текущий момент нанотехнологий, широкая разветвленность предлагаемых девайсов, которые можно использовать с подключением интернета, а еще Wi-Fi. А это значит, что россиияне вдвое активнее стали пользоваться мобильным интернетом, чтобы отыскать либо передать нужную информацию.

Также все компании предлагают абонентам пакетные тарифы с предоплаченными гигабайтами интернета. Кроме того, по утверждению гендиректора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, операторы предлагают абонентам пакетные тарифы, включая в них все большие объемы трафика за те же деньги, что приводит к уменьшению удельной стоимости мобильного интернета. Также продолжается рост числа пользователей телефонов и остальных подключаемых к интернету мобильных устройств.