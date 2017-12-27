4 депутата в Новом Уренгое наказаны из-за выступления школьника в Бундестаге

В ведомстве сообщили, что поездка школьников в Германию была организована с несоблюдением порядка взаимодействия с муниципалитетом — руководство образовательного заведения не уведомило власти Нового Уренгоя о договоренностях с германской стороной, а кроме этого о целях и содержании поездки гимназистов.

По результатам проверки увольнений удалось избежать всем замешанным в данной истории.

Дисциплинарные взыскания после проверки получили 4 сотрудника администрации Нового Уренгоя на Ямале.

Можно смело говорить, что они просто отделались, ведь общественность требовала сократить тех, кто позволил школьнику встать на защиту немецких солдат.

Как говорилось, ранее выговор также получил босс гимназии.

Как сказали в мэрии города, заместитель руководителя города по социальным задачам получила выговор, а заместитель по внутренней политике — предупреждение. В гродской администрации подчеркнули, что никто не был уволен.

Напомним, что в процессе своего выступления школьник, в частности, заявил, что военнослужащий из Германии Георг Йохан Рау «был одним из 250 тыс. немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле». «Они испытывали поразительные трудности во время войны, о которых мне повествовал мой прадедушка, участник войны», — объявил школьник.