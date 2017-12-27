60 минут - Самый масштабный обмен (27.12.2017)

Добавлено: 27 дек 2017 в 22:03 ,

60 минут. Самый масштабный обмен последний выпуск 27 декабря. Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Крупнейший за последние несколько лет корпоративный конфликт исчерпан: мировое соглашение между “Роснефтью” и АФК “Система” утвердил арбитражный суд Башкирии. В качестве миротворца к переговорам с конца ноября был подключен Российский фонд прямых инвестиций. В чем заключалась его роль, как он поможет “Системе”, а также о планах работы РФПИ рассказал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев. Сотрудники МЧС отмечают свой профессиональный праздник. 27 декабря 1990 года была создана новая служба – корпус спасателей. Сегодня это министерство по чрезвычайным ситуациям. Всего за один уже уходящий 2017 год сотрудники МЧС спасли более 200 000 человек. Спасателей и ветеранов МЧС поздравил Владимир Путин.



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