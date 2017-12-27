77-летний боец АТО рассказал, как ему служится в Донбассе

77-летний боец АТО в Донбассе Борис Мельник из Тернопольской области с позывным «Тихон» считается старейшим воином в АТО.

Он служил возле Донецкого аэропорта, в селе Старогнатовка, а сейчас служит в Авдеевке. По его словам, пойти на войну его «заставил» патриотизм и переживание за свой народ.

«Тихон» отметил: «На войну я попал с Майдана уже „обстрелянным“, поэтому взрывы были привычными. В конце концов, чего мне было бояться в таком возрасте? Конечно, в ВСУ меня не взяли бы. Поэтому пошел добровольцем. Все сначала посмеивались над стариком, но непосредственно на передовой отношение изменилось. Кстати, с Майдана на войну ушло много ребят, в том числе два моих сына — Устим и Даниил».

Он отметил, что у него «болело сердце» за Украину, поэтому он не мог спокойно наблюдать с экрана телевизора за тем, происходящее на фронте.

Мельник подчеркнул: «Впервые на передовую, а было это в Песках, я попал перед Крещением в 2015 году без разрешения командования. Тогда руководитель «Правого сектора» Ровенской области Роман Коваль вез помощь добровольцам и взял меня с собой. Там я и остался. Тогда в Песках был ад, более ста обстрелов в день. Впоследствии, уже официально, в составе 1-й штурмовой роты ДУКу (командир «Да Винчи») воевал в Староигнатовке. Третий раз на передовую в Авдеевскую промзону попал как сапер 5-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии, командир «Покутяка».

При этом он уточнил, что очень тяжело переживает гибель собратьев: «У меня в памяти часто возникают образы людей, с которыми еще вчера общался. Душа рыдает во время похорон, когда ты видишь неописуемую боль матерей и жен, а особенно — детские глаза, полные слез».

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