Аэробус вернулся в Лос-Анджелес из-за невнимательного пассажира

Самолет авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Лос-Анджелеса в Токио, развернулся спустя четыре часа полета и вернулся в аэропорт вылета. Как оказалось, на борту лайнера находился незарегистрированный пассажир, который перепутал рейсы.

«Во время полета члены экипажа узнали, что один из пассажиров сел не на тот рейс, и уведомили пилота. В рамках политики безопасности авиакомпании первый пилот решил вернуться в аэропорт вылета, где пассажир покинул самолет,» — сказал представитель авиакомпании.

Перевозчик извинился перед пассажирами за неудобства.

Примечательно, что общее время полета из Лос-Анджелеса в Токио составляет 11 часов, в воздухе лайнер провел порядка восьми часов.