Агенты справедливости - 4 сезон, 35 серия - Тайна, которая убивает (27.12.2017)

Добавлено: 27 дек 2017 в 22:00 ,

Агенты справедливости 4 сезон 35 серия Тайна, которая убивает последний выпуск 27 декабря. На границе с Россией заработал биометрический контроль. В основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы, чтобы проверить готовность украинских пограничников к масштабному старту, запланированного на 1 января. К известному журналисту Вадиму Зорину и созданного им бюро журналистских расследований часто обращаются обычные люди, которым нужна помощь профессионалов в раскрытии того или иного преступления. Вместе с частным детективом Натальей Дзюбенко известный журналист расследует самые запутанные преступления, восстановит справедливость и разгадает самые сложные загадки. Вадим и Наталья будут привлекать к проведению следствия опытных экспертов: психолога, криминалиста, юриста, судмедэксперта, физиогномиcта и баллистика.



загрузка...