Баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" обыграли "Сакраменто" в матче НБА

МОСКВА, 27 дек - Р-Спорт. Баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" на своем паркете нанесли поражение "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев со счетом 122:95 (30:30, 41:23, 24:20, 27:22). В составе победителей дабл-дабл сделал Деандре Джордан (13 очков, 15 подборов), а Монтрезл Харрелл и Луис Уильямс набросали 22 и 21 очко соответственно. Экс-защитник московского ЦСКА Милош Теодосич провел на площадке 20 минут и записал на свой счет 8 очков, 4 подбора и 10 передач.

У "Сакраменто" самым результативным стал Уилли Коли-Стайн, на счету которого 17 очков и 7 подборов.

В другом матче дня "Финикс Санз" дома победил "Мемфис Гризлис" - 99:97.