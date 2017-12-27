Боевики «ДНР» установили новые жесткие правила пересечения КПВВ

Боевикам на КПВВ в «ДНР» предоставили списки граждан, которых нельзя выпускать из «республики»

Об этом сообщил координатор координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук.

Категорически запрещается выпускать граждан, которые получили кредит в «центральном республиканском банке» ДНР или значительную финансовую помощь от фонда «Единый Донбасс».

«Списки распространены с целью недопущения выезда получателей указанных средств на подконтрольную украинской власти территорию», — сообщил Тымчук.