Боевики вербуют жителе ОРДО на службу в «армию ДНР»

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что в «ДНР» продолжается масштабная кампания по вербовке местных жителей для «прохождения воинской службы» в «1-м АК ДНР».

Эксперт пишет: «Так, в городскую и районные „администрации ДНР“ г. Макеевка (Червоногвардейского, Центрально-городского, Советского, Кировского, Горняцкого районов Макеевки) поступили сообщения из Макеевских „военных комиссариатов ДНР“ о необходимости обеспечить срочную явку в „военные комиссариаты“ сотрудников администраций мужского пола. Во время посещения „военных комиссариатов“ сотрудникам „администраций“ было предложено перейти в ряды НЗФ „ДНР“ с заработной платой от 15 тыс. рублей и полным обеспечением во время прохождения службы военной формой и бесплатным питанием. По словам представителей „комиссариатов“, указанные действия обусловлены нехваткой кадров в армии „ДНР“. Сотрудникам „администраций“, которые не согласились на данное предложение, предложили пройти в секретариат „комиссариата“ для осуществления необходимых отметок, после чего на повестках, которые мужчины получили в „администрациях“, были проставлены отметки „Учет сверен“».