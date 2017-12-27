Численность населения РФ может увеличиться за счет мигрантов

Об этом докладывают «Известия» ссылаясь на прогноз Росстата.

Росстат подготовил три варианта демографического прогноза до 2036 низкий, средний и высокий. В первом случае население будет расти и через 20 лет достигнет 154 млн. человек.

Росстат подготовил демографический прогноз, предполагающий один из 3-х сценариев — низкий, средний и высокий.

Средний вариант не предполагает значительных колебаний.

К 2036-ому численность населения Российской Федерации может увеличиться до 154 млн человек за счет притока мигрантов. Каждый год в государстве по оптимистическому варианту будет селиться 350-450 тыс. человек и 285-300 тыс. по среднему. На 1 января данного года численность граждан России составляла практически 147 млн человек. По среднему к 2036 г. численность населения Российской Федерации останется на сегодняшнем уровне — 147 млн человек, при это каждый год на постоянную основу в РФ будут приезжать 285-300 тыс. человек из других государств. Средний и оптимистичный сообщают о росте населения, однако при этом все сценарии сходятся в нехватке трудоспособного населения. По утверждению профессионалов, именно мигранты спасут стареющее население РФ. Во всяком случае в государстве будет сокращаться число трудоспособных жителей и расти число пожилых людей, предсказывает Росстат. Естественная убыль населения составляла каждый год от 700 тыс. до 1 млн человек, — подчеркнули в Минтруде.