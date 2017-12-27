День спасателя РФ

27 декабря давно минувшего 1990-ого в России была создана абсолютно новая для страны служба — русский корпус спасателей, который в скором времени был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и потом - в МЧС РФ.

Впереди большое количество дел. Преодолен рубеж в 15 лет работы, направленной на обеспечение безопасности нашего города, в этот праздник хочется пожелать сотрудникам МКУ «Управление по ГОЧС» сохранять высокий профессионализм, оперативность, преданность службе, а жителям нашего города — благополучия и мирного неба. За 2017 год устранили больше 250 больших необычайных ситуаций, потушили больше 126 тыс. пожаров.

В МЧС Российской Федерации трудятся классные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и рискованных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в итоге техногенных и природных катастроф. Указом Президента России 27 декабря было объявлено Днем спасателя РФ. Данная дата считается в нашем государстве днем рождения МЧС. В 1991 г. корпус был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям РСФСР.

День спасателя в РФ работники МЧС празднуют сегодня, 27 декабря, согласно Указу Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 г «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации».