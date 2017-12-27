Директор одесского зоопарка записал поздравление в костюме собаки

Директор одесского зоопарка Игорь Беляков записал новогоднее видео-поздравление в костюме собаки. Ролик опубликован на YouTube-канале зоопарка.

В ролике Беляков, одетый в маску собаки, гуляет по зоопарку и встречает других людей и животных. При этом звучит посвященная году собаки песня в его исполнении.

«Как прекрасно жить мы будем, все животные и люди

Все судьба нам даст на блюде и все будет хорошо

Это правда, а не враки, потому что год собаки

Самый лучший в зодиаке, долгожданный к нам пришел», — говорится в тексте песни.

Ранее сообщалось, что братья Кличко записали поздравление в новогодних костюмах.

Фото: Скриншот