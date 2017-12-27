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Додон: «В Приднестровье можно было построить второй Дубаи»


Добавлено: 27 дек 2017 в 08:15, Категория: Политика
Додон: «В Приднестровье можно было построить второй Дубаи»

Президент Республики Молдова Игорь Додон на закрытой пресс-конференции в Кишиневе прокомментировал Геополитике.ру текущую ситуацию в Приднестровье и назвал возможные методы разрешения конфликта. В противном случае, подчеркнул глава государства, мы рискуем получить еще одну «горячую точку».

Додон напомнил, что в Приднестровье провели референдум в 2006 году – тогда было принято решение, что Тирасполь добиваться только независимости или включения в состав России. Но что последует дальше?

«Важно понимать, что Приднестровье существует в данной ситуации только благодаря России - я сейчас не говорю о военных базах или миротворцах. Я говорил, что миротворцы молодцы, и выполнили свое задание, и должны там оставаться дальше, - прокомментировал Додон, отвечая на вопрос Геополитики.ру. - Но экономически за эти 25 лет Россия вложила в Приднестровье несколько десятков миллиардов долларов. Представляете, какие это деньги?»

Президент РМ напомнил, что внешний долг правительства Молдовы на сегодняшний день – 1,8 млрд, а в Приднестровье, регион с населением 400 000 граждан, Россия вложила несколько десятков миллиардов.

«25 лет они не платят за газ, долг уже 8 млрд. Каждый год они получали по 50-100-150 млн долларов (кроме других вещей). Простой вопрос: где деньги? За такие деньги в таком регионе можно было построить второй Дубаи. Вы знаете, в какой ситуации их экономика и социальная среда? Теперь вы понимаете, что есть очень много заинтересованных людей, которые не хотят решения этой проблемы? Там есть только одна фирма – «Шериф».

Несмотря на ситуацию с финансовой «черной дырой», Додон обратил внимание на то, что поводы для оптимизма все же есть. После того, как российский президент Владимир Путин озвучил, что хотел бы решения проблемы, есть надежда на восстановление порядка.

Комментируя прогнозы на ближайшие два года, Додон подчеркнул, что Приднестровье не может стать частью России. «Не только потому, что нет границ – у Калининграда ведь их нет. Приднестровье не станет вторым Калининградом. Украина и Молдова никогда это не признают. Поэтому у Приднестровья единственный шанс – стать частью Молдовы, либо попытаться уйти на Украину (что для них смертельно опасно – вы видите, что происходит на Украине с русскоязычными регионами. Поэтому единственный шанс – найти общий язык с нами».

Додон также высказал предположение, что приднестровские власти не хотят идти на диалог с ним, поскольку тогда оборвутся удобные коррупционные схемы в ПМР. «Для некоторых политиков из Приднестровья выгодно, чтобы здесь президентом был не Додон, а тот, кто за НАТО. Потому что тогда будет легче просить у Москвы денег».

Тем не менее, Молдова продолжает вести диалог с регионом. «В течение этого года мы попытаемся решить проблему простых людей. Их очень много. Недавно мы приняли решение признать дипломы вузов из Приднестровья. Сейчас мы будем искать решение для приднестровских автомобильных номеров, мобильной связи. Сейчас дешевле звонить из Кишинева в Вашингтон, чем из Кишинева в Тирасполь (а до него 50-60 км)», - пояснил президент РМ.

После насущных вопросов займутся и политическим урегулированием, добавил Додон. Для этого, по его словам, необходимо предпринять три шага: во-первых, в Кишиневе должно быть промолдавское правительство.

«Если это будет правительство, которое открывает офис НАТО, либо говорит, что нужно объединяться с Румынией, то ничего не получится. Именно из-за этого была война 25 лет назад», - напомнил он.

Второе условие: совместная разработка с Тирасполем планов на будущее. И третий пункт – с выработанной общей позицией пойти на переговоры в формате 5+2 (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели – Евросоюз и США).

«Я чувствую, что и Брюссель, и Вашингтон, и Москва хотели бы решения этой проблемы, - сказал президент. - Других шансов нет. Если не договоримся, будет еще одна война. Я не исключаю, что за океаном, не у Трампа, а у ястребов, есть идеи спровоцировать конфликт. Потому что если спровоцировать здесь конфликт, Россия будет обязана вмешаться. Потому что в Приднестровье 300 000 граждан Российской Федерации».

В этой связи, чтобы не допустить очередную «горячую точку», надо очень взвешенно подойти к ситуации в целом, заключил Додон.



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Добавлено: 27 дек 2017 в 08:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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