Донские студенты откроют свой бизнес прямо в вузах

В Ростове-на-Дону на базе местного экономического госуниверситета открыт первый в регионе регистрационно-консультационный пункт предпринимателя для студентов.

В будущем году такие пункты откроют в регионе на базе еще семи крупных вузов в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новошахтинске и Таганроге.

Консультанты помогут в быстрой регистрации индивидуальных предпринимателей из числа студентов, проконсультируют их по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и защиты прав предпринимателей. Студенты смогут открыть счет в банке и оформить кредит под льготный процент, не выходя из вуза.

«Высокая предпринимательская активность среди молодежи — особенность нашего региона. Студенты участвуют в тематических конкурсах, получают субсидии на развитие своего дела. Инициативных молодых людей становится все больше. Надеюсь, многие из обратившихся в консультационный пункт уже через пару лет внесут свой вклад в экономику региона» — сказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

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