Два десятка новых машин скорой помощи получили мед. сотрудники в Новосибирской области

Стоимость самого дорогого — реанимобиля — практически 7 млн.

Как поведал Иванинский, все новые автомобили оборудованы для оказания полноценной врачебной помощи на местах, и это не просто машины, а настоящие «медицинские передвижные пункты», которые будут использоваться в отдаленных районах области — например, в Мошковском и Усть- Таркском. Об этом поведали в руководстве. Реанимационный Mercedes стоимостью практически 7 млн руб. отправился в областную клиническую поликлинику.

Новые автомобили «скорой» появятся в Центральных районных клиниках Довольного, Карасука.

4 «ГАЗели»-"скорых» и два «Соболя» с врачебной символикой переданы на баланс Станции скорой врачебной помощи. Восемь «УАЗов» (в Доволенскую, Карасукскую, Каргатскую, Северную, Усть-Таркскую и Чистоозерную больницы) и один реанимационный «Мерседес» в облбольницу на сумму 21,5 млн руб. закупили в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы».

Еще на 2,2 млн был приобретен автобус «ПАЗ» для транспортировки маломобильных пациентов Госпиталя ветеранов войн. Чуть больше половины суммы покрыл федеральный бюджет в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» — 29 млн руб., остальная сумма была выделена из региональной казны.