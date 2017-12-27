Генштаб заявил о подготовке США террористов на базе в Сирии

Ранее воевавшие за ИГ(деятельность запрещена в России)террористы проходят подготовку на американских базах в Сирии. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью газете «Комсомольская правда».

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По его словам, США ведут боевую подготовку экстремистов на базе Ат-Танф на юге Сирии. Затем боевики «перекрашиваются, берут другое название — „Новая сирийская армия“ и другие». Их главная задача — дестабилизация обстановки.

Ранее представитель международной коалиции полковник Райан Диллон заявил, что в настоящее время в Сирии и Ираке остается около тысячи боевиков ИГ.

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