Генштаб РФ назвал число российских солдат, побывавших в Сирии

За период военной операции в Сирии побывали более 48 тысяч российских солдат и офицеров.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил: «48 с лишним тысяч солдат и офицеров. Из них каждый четвертый награжден или представлен к правительственной награде. Ведомственные награды получили все».

При этом он высоко оценил роли российских военных советников во время войны в Сирии. По его словам, в каждом подразделении сирийской армии, начиная с батальона, находился целый аппарат таких специалистов.

Герасимов отметил, что у Генштаба РФ была цель «обкатать в Сирии как можно больше военнослужащих».

Он уточнил: «Мы это сделали. Не просто военнослужащих — самое-то главное обкатать командиров, офицеров. Командующие войсками округов — все там побывали, и в течение длительного времени. Все командовали группировкой. Все начальники штабов — Дворников, Картаполов, Суровикин, Зарудницкий, Журавлев».