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Глава МИД Германии объяснил, почему для Меркель важен вопрос о реформе ЕС


Добавлено: 27 дек 2017 в 13:21, Категория: Политика
Глава МИД Германии объяснил, почему для Меркель важен вопрос о реформе ЕС
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что реформа ЕС является одним из основных условий для вступления Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в полноценные переговоры о формировании коалиции с партийным блоком Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

"Есть ли смысл в том, чтобы вступать в переговоры о формировании коалиции, еще не решено. Ясно одно: если ведомство канцлера продолжит отклонять все предложения по реформе ЕС, коалиции с СДПГ не будет", — заявил Габриэль в интервью таблоиду Bild. Вторым условием Габриэль назвал достижение консенсуса по вопросу медицинского страхования.

Ранее лидер СДПГ Мартин Шульц сообщил, что руководство Социал-демократической партии Германии одобрило запуск предварительных переговоров с альянсом канцлера Ангелы Меркель о формировании коалиционного правительства. Меркель выразила надежду на то, что партийный базис СДПГ примет решение на съезде 14 января о начале полноценных переговоров о создании правительства ФРГ.


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Добавлено: 27 дек 2017 в 13:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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