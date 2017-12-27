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Голос народа: в Украине выбрали худшего политика 2017 года


Добавлено: 27 дек 2017 в 19:14, Категория: Политика
Голос народа: в Украине выбрали худшего политика 2017 года
Интернет-ресурс Politeka.net решил провести социальный опрос и выяснить фамилию худшего политика уходящего года по мнению обычных украинцев.

В результате выяснилось, что больше, чем другими граждане Украины недовольны деятельностью президента Петра Порошенко. Ему досталось 26,6% голосов. На второй строчке расположился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - 20,7%, "бронза" досталась главе Кабинета Министров Владимиру Гройсману (12,2%).
Замыкают первую пятерку лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (10,1%) и руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков (7,2%).


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Добавлено: 27 дек 2017 в 19:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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