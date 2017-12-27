Голос народа: в Украине выбрали худшего политика 2017 года

Интернет-ресурс Politeka.net решил провести социальный опрос и выяснить фамилию худшего политика уходящего года по мнению обычных украинцев.В результате выяснилось, что больше, чем другими граждане Украины недовольны деятельностью президента Петра Порошенко. Ему досталось 26,6% голосов. На второй строчке расположился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - 20,7%, "бронза" досталась главе Кабинета Министров Владимиру Гройсману (12,2%).Замыкают первую пятерку лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (10,1%) и руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков (7,2%).