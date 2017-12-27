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Гройсман настаивает на увольнении главы «Укроборонпрома»


Добавлено: 27 дек 2017 в 14:21, Категория: Украина
Гройсман настаивает на увольнении главы «Укроборонпрома»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует увольнение главы Романа Романова.

Причиной такого решения стала задолженность по зарплате работникам предприятия. Об этом Гройсман заявил на заседании правительства.

Глава кабмина отметил, что поручал погасить задолженность по зарплате перед коллективом «Укроборонпрома» до 25 декабря.

«Задолженность не погашена… Я сегодня подпишу представление на имя президента. Советую руководителю „Укроборонпрома“ сегодня уволиться самостоятельно, больше работать с вами я не буду. Придет новый руководитель, он найдет решение вопроса погашения задолженности по заработной плате», — добавил он.



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Добавлено: 27 дек 2017 в 14:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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