Идет война: украинский артист рассказал, почему не ездит в РФ

Один из участников этнической группы ДахаБраха Марко Галаневич рассказал, что пока Россия продолжает воевать с Украиной, о гастролях в этой стране лучше забыть.Об этом сообщает «Апостроф».По словам украинского музыканта, им все еще поступают предложения о концертах на территории России, а также приглашения на различные телевизионные программы.Он подчеркнул, что все они находят решительный отказ, так как представить себе поездку в страну агрессора просто невозможно.Также он рассказал, что многие российские представители удивляются отказу, считая, что в Украине идет гражданская война.