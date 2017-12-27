Ищите новую работу: Владимир Гройсман уволил главу крупнейшего госпредприятия

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отправил президенту Петру Порошенко представление об увольнении руководителя крупнейшего государственного концерна "Укроборонпром". Об этом глава Кабинета Министров заявил на сегодняшнем заседании правительства.Таким образом, Гройсман отреагировал на ситуацию с задолженностью по заработной плате перед работниками Николаевского судостроительного завода. Невзирая на все заверения и обещания, проблема так и не была решена.Гройсман обратился к главе "Укроборонпрома" и посоветовал "уволиться по собственному желанию", пока его не отправит в отставку президент Порошенко.