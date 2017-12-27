«Изнурительная борьба»: Порошенко рассчитывает на успешный обмен пленными в Донбассе

Украинский лидер Петр Порошенко рассчитывает, что обмен пленными, задуманный на 27 декабря, все-таки состоится. Об этом глава государства объявил во вторник на встрече с родственниками людей, которые находятся в плену.

По утверждению Порошенко, Киев работал по данному вопросу в круглосуточном режиме.

Как обозначил Порошенко, в последние дни все компетентные ведомства работали над освобождением пленных в круглосуточном режиме для того, чтобы были задействованы все нужные правовые механизмы.

Он обозначил, что это была изнурительная и профессиональная «борьба за каждого». «Верю, что она принесет результат, я ждал данного дня все три года», — добавил украинский президент. Обмен пленными стал реален благодаря минским соглашениям, добавил Порошенко.

Напомним, обмен пленными должен состояться между Киевом и ЛДНР по формуле «306 на 74». Также Порошенко пообещал семьям пленных, что обеспечит освобожденных материальной и врачебной помощью.