Из Омска в Исилькуль запустят новый экспресс

Компания «Омск-пригород» запускает четвертый маршрут по востребованному у городских жителей направлению Омск — Исилькуль.

Из Омска новая электричка будет отправляться в 11:20 часов. Так, назначение новых пригородных поездов в области не проводили с 2000 года. Время в пути составит приблизительно два часа — на полчаса менее, чем у иных поездов, которые курсируют в данном направлении.

Компания «Омск-пригород» информирует о том, что на самом востребованном направлении начнет ходить новая электричка. Запуск первой электрички состоится в среду, 27 декабря.

Участие в презентации примут дедушка Мороз со Снегурочкой.

Новая электричка будет отправляться днем и добираться до окончательного пункта примерно за два часа — на полчаса скорее других электричек.