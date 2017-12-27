Изъятых у приёмной матери в Хакасии семерых детей вернули в семью

В Хакасии история с изъятием из семьи семерых детей из-за того, что у одного из них были длиннющие волосы, разрешилась удачно. Об этом СМИ передала уполномоченная по правам ребенка в республике Ирина Ауль. В среду все дети вернулись домой.

Семеро детей, изъятых у приемной матери, жительницы села Боград в Хакасии Любови Лицегевич, возвращены в семью. В аппарате уполномоченного уточнили, что дети «чувствуют себя качественно, так как вернулись в обычную обстановку». Нам предстоит еще разобраться, на каком основании было допущено нарушение прав семьи с приемными детьми. Эта история вызвала большой публичный резонанс. В конце рабочей недели суд Боградского района удовлетворил требования стороны защиты в полном объеме и обязал вернуть изъятых детей в приемную семью.

Позже суд признал действия органов опеки преступными. Кузнецова пообещала разобраться в ситуации и дать оценку действиям служащих органов опеки.