Киев и сепаратисты в Донбассе сегодня должны обменяться пленными

По результатам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Он попросил русского лидера поддержать инициативу сторон по обмену пленными.

Там же глава государства посетит концерт Детского ансамбля Российской Федерации и примет участие в праздничном приеме по случаю встречи Нового года.

Власти Киева и республики Донбасса в среду проведет обмен пленными.

Украина должна освободить 306 человек, самопровозглашенные республики — 74. Руководителя республик поддержали предложение. Из соображений безопасности место обмена пока держится в секрете.

Сообщается, что уполномоченные Украины уже в пути.

Киев и Донбасс согласовали все условия по обмену пленными до этого в начале рабочей недели на встрече патриарха Кирилла с главами провозглашенных республик Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, а еще с представителем украинской столицы Виктором Медведчуком. На недавней пресс-конференции Путин обвинил государство Украину в затягивании процесса обмена пленными. Один из бывших заключенных находится в тяжелом состоянии. «И я выражаю горячую надежду, что этот 1-ый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех расположившихся в заключении», — обозначил предстоятель Русской православной церкви.

Инициатором обмена стал уполномоченный столицы Украины по гуманитарным задачам Виктор Медведчук. Это те, уголовные дела в отношении которых находятся в стадии досудебного следствия. Процесс пару раз был под угрозой срыва.

В ДНР и ЛНР, отвечая на это «просьбу» не стали отказываться от верификации, но посоветовали провести ее именно во время обмена пленными.

В свою очередь Донецк отпустит не менее 70 заключенных.

Роль минских договоров в процессе освобождения пленных подчеркнул и президент Украины Петр Порошенко, который встретился накануне с родными тех, кто находится в плену. Лидер ДНР Александр Захарченко объявил, что для воплощения данной акции никаких препятствий нет.