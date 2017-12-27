Курс биткоина растет после рекордного падения

Биткоин растет после падения на 26,85% на прошлой неделе, следует из данных торгов.По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.50 мск самая популярная в мире криптовалюта дорожала на 12,09% — до 16,77 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин рос в цене на 11,77%, до 16,35 тысячи долларов, на GDAX — на 4,08%, до 16,43 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, курс вырос на 4,24%, до 16,41 тысячи долларов.На прошлой неделе биткоин потерял больше половины своей стоимости, подешевев до 13 тысяч долларов, отмечает агентство Рейтер. Перед падением курс биткоина доходил до 20 тысяч долларов.Эксперты считают, что такое падение — естественная коррекция после уверенного роста.