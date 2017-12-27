Лиана Клевцова разделась ради елок

«Для того чтобы сделать новогоднее настроение необязательно рубить деревья».

Напоследок, оставшаяся в чём мать родила модель, поздравила всех с наступающим Новым Годом. Она разделась догола, снялась в зимнем хвойном лесу между деревьев и нарядила одно из них.

Студентка из Иркутска Лиана Клевцова необычным методом решила сражаться против вырубки хвойных деревьев перед новогодними праздниками — она снялась на все 100% обнаженной в зимнем лесу, рядом с наряженной елкой.

Также Лиана Клевцова выделила, что Иркутская область задыхается от лесных пожаров, каждый год теряя тысячи гектаров драгоценных деревьев. Кадры размещены 25 декабря на странице модели «ВКонтакте». Лучше нарядить живую ель, — написала модель в комментарии к фото. Мы на своем примере решили показать, что новогодние праздники можно обозначить красиво и ярко, при всем этом сохранив деревья живыми, — цитирует девушку «Комсомольская правда» в Иркутске.

Можно обозначить, что это не первая акция в обнаженном виде.

Девушка решила привлечь внимание к проблеме вырубки деревьев.