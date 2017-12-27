"Ливерпуль" договорился о переходе футболиста "Саутгемптона" ван Дейка

МОСКВА, 27 дек - Р-Спорт. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" достиг соглашения о переходе защитника "Саутгемптона" Виргила ван Дейка, сообщается на официальном сайте "красных".

По данным СМИ, сумма трансфера 26-летнего голландца составит 75 миллионов фунтов и станет рекордной для игроков обороны в истории мирового футбола.

Как отмечается в сообщении, ван Дейк официально перейдет в "Ливерпуль" 1 января, когда откроется трансферное окно. Игрок сборной Нидерландов получит в новом клубе 4-й игровой номер.

"Ливерпуль" намеревался приобрести футболиста еще летом, но тогда переход не состоялся. Ранее британские СМИ сообщали об интересе к ван Дейку со стороны "Челси" и "Манчестер Сити".

Ван Дейк выступает за "Саутгемптон" с 2015 года, в текущем сезоне игрок провел 12 матчей в премьер-лиге. Ранее защитник играл за голландский "Гронинген" и шотландский "Селтик". За национальную сборную защитник дебютировал в октябре 2015 года и провел с тех пор 16 матчей.