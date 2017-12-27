Медведчук: освобождение людей — важнейший шаг к мирному урегулированию в Донбассе

Освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, было бы невозможным без участия президента России Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами. Об этом говорится в заявлении лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука.

«Огромную роль в освобождении людей сыграла православная церковь. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не только поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину, но и принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса.

Нельзя не отметить и роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, главы канонической Украинской православной церкви, который делает очень много для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем, чтобы наши сограждане могли вернуться в семьи, к родным и близким. Сегодня так важно восстановить мир — прежде всего, в сердцах и душах людей. Это прямой путь к восстановлению мира в Украине», — подчеркнул политик.

Медведчук выразил признательность руководителям ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Леониду Пасечнику за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц.

«Уверен, что этот важный шаг открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта, прекращения боевых действий, решения вопроса о возврате Донбасса на Украину и Украины на Донбасс. Позиция международного сообщества и воля украинцев по обе стороны линии соприкосновения однозначны: только диалог и мирное урегулирование. И сегодня сделан важнейший шаг в этом направлении», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте движения.

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