Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам за обезболивающие

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции РФ проработать вопрос декриминализации оборота обезболивающих лекарственных средств с содержанием наркотических элементов, говорится в сообщении на официальном сайте российского правительства.

В поручении отмечается: «Минюсту (А. Коновалову) совместно с Минздравом России, МВД России и с участием Верховного суда определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности».

О результатах выполнения поручения ведомству надлежит доложить до 10 февраля 2018 года.