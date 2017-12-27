Меркель и Макрон призвали стороны к обмену всеми пленными в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта в Донбассе к обмену всеми пленными.

На сайте правительства Германии сказано: «Меркель и Макрон призвали конфликтующие стороны содействовать обмену оставшимися заключенными. Кроме того, Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ, и поиск МККК пропавших без вести лиц должен быть поддержан».

При этом онги подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.