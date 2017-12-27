МИД Украина: Украина готовит новые дела против РФ в Гаагском суде

Показать меню
Актуально
Все отстраненные лыжники при положительном решении CAS поедут на ОИ без отбора - 16:07 Все отстраненные лыжники при положительном решении CAS поедут на ОИ без отбора Ночной кошмар Путина: в Сибири провели необычную политическую акцию (ФОТО) - 16:07 Ночной кошмар Путина: в Сибири провели необычную политическую акцию (ФОТО) Великобритания скорее вредит себе, чем Европе, покидая ЕС, - эксперты - 16:07 Великобритания скорее вредит себе, чем Европе, покидая ЕС, - эксперты Завтра Путин обсудит итоги года с членами Кабмина - 16:14 Завтра Путин обсудит итоги года с членами Кабмина Увеличилось число жертв при наезде автобуса на пешеходов в Москве - 16:14 Увеличилось число жертв при наезде автобуса на пешеходов в Москве Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера - 16:14 Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера Автобус въехал в подземный переход в Москве, четыре человека погибли - 16:14 Автобус въехал в подземный переход в Москве, четыре человека погибли Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты России - 16:14 Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты России Минобороны сообщило, сколько потратит денег на расширение ВМФ РФ в Тартусе - 16:14 Минобороны сообщило, сколько потратит денег на расширение ВМФ РФ в Тартусе Заместитель Министра обороны Юрий Борисов посетил Уральский завод гражданской - 16:21 Заместитель Министра обороны Юрий Борисов посетил Уральский завод гражданской авиации Чемпионат Европы в Коломне ожидает участия 122 конькобежцев из 16 стран - 16:28 Чемпионат Европы в Коломне ожидает участия 122 конькобежцев из 16 стран Нападающий "Северстали" Чернов дисквалифицирован на один матч КХЛ - 16:28 Нападающий Конькобежка Граф: наверное, 2017 год - самый сложный для меня - 16:28 Конькобежка Граф: наверное, 2017 год - самый сложный для меня Виталий Мутко прибыл на исполком Российского футбольного союза - 16:28 Виталий Мутко прибыл на исполком Российского футбольного союза Громова: российские паралимпийцы были позитивно настроены на этапе КМ - 16:28 Громова: российские паралимпийцы были позитивно настроены на этапе КМ Хоккеистки сборной России проиграли японкам в товарищеском матче - 16:28 Хоккеистки сборной России проиграли японкам в товарищеском матче Видео: На Майдане плюнули в Гужву - 16:28 Видео: На Майдане плюнули в Гужву
» » МИД Украина: Украина готовит новые дела против РФ в Гаагском суде

МИД Украина: Украина готовит новые дела против РФ в Гаагском суде


Добавлено: 27 дек 2017 в 12:28, Категория: Украина
МИД Украина: Украина готовит новые дела против РФ в Гаагском суде

В феврале 2018 года Украина подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ конвенции ООН по морскому праву.

На данный момент работа над этим документом находится на завершающем этапе. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что уже через два месяца будет подан этот меморандум, после чего у россиян будет 3 месяца, чтобы подать возражения относительно юрисдикции (до мая 2018 года).

После чего у Украина есть 3 месяца, чтобы подать возражения на возражения противоположной стороны. Зеркаль отметила: «Состоятся слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела».

При этом она также добавила, что первый результат может быть уже в 2019 году. А затем возможны слушания дела по существу. По предварительным данным, что это может произойти в 2021 году. МИД продолжает работу по делу, что касается нарушения Россией двух фундаментальных конвенций — Конвенция о запрещении финансирования терроризма и расовой дискриминации.

Так, до июня 2018 года такие материалы должны быть готовы для представления в Гаагский суд. Зеркаль напомнила об успехах Украины в этом году по делам против РФ. Она напомнила: «2017 год является очень позитивным с точки зрения защиты наших интересов в международных судебных юрисдикциях — начиная от Гааги и заканчивая решением в отношении всех исков, которые в этом году рассматривались относительно ответственности России за инвестиции, которые были потеряны в Крыму. Во всех арбитражных заседаниях, а это было пять арбитражей, была признана ответственность России за потерянное имущество»,



Материалы по теме:

Зеркаль: Украина подаст в ООН меморандум о нарушениях Россией морского права
Украина готовит меморандум о нарушении Россией морского права
Американские юристы представят Украину в иске к России по морскому праву
Украина подала иск против России за нарушение Конвенции по морскому праву
Добавлено: 27 дек 2017 в 12:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» вышло в Средиземное море

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» вышло в Средиземное море

Ледокол «Илья Муромец» вышел из Балтийской военно-морской базы и взял курс в Баренцево море

Ледокол «Илья Муромец» вышел из Балтийской военно-морской базы и взял курс в Баренцево море

В Днепре мужчина выстрелил в глаз своему знакомому

В Днепре мужчина выстрелил в глаз своему знакомому

Во Львове осудили киевлянина, сбывавшего фальшивые рубли

Во Львове осудили киевлянина, сбывавшего фальшивые рубли

Загрузка...



Лента новостей
Мутко: работа по подготовке к ЧМ-2018 по футболу выполнена на 80-90% - 15:42 Мутко: работа по подготовке к ЧМ-2018 по футболу выполнена на 80-90%Экс-футболист Джордж Веа одержал победу на президентских выборах в Либерии - 15:42 Экс-футболист Джордж Веа одержал победу на президентских выборах в ЛиберииМутко подал заявление в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиад - 15:42 Мутко подал заявление в CAS на решение МОК об отстранении его от ОлимпиадХоккеист Фёдор Беляков перешел из "Салавата Юлаева" в "Торпедо" - 15:42 Хоккеист Фёдор Беляков перешел из Мутко поручил Минтрансу проанализировать рост цен на авиабилеты на время ЧМ-2018 - 15:42 Мутко поручил Минтрансу проанализировать рост цен на авиабилеты на время ЧМ-2018Отстраненный от ОИ конькобежец Румянцев победил на дистанции 10 тысяч метров на ЧР - 15:42 Отстраненный от ОИ конькобежец Румянцев победил на дистанции 10 тысяч метров на ЧРПутин призвал регионы не набирать новые долги - 15:36 Путин призвал регионы не набирать новые долгиЛечебное голодание губит раковые клетки - 15:35 Лечебное голодание губит раковые клеткиПВО Сухопутных войск способна отразить любые угрозы с воздуха - 15:35 ПВО Сухопутных войск способна отразить любые угрозы с воздухаМутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 - 15:35 Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018РАН разберется с фальшивыми подписями под письмом Путину - 15:34 РАН разберется с фальшивыми подписями под письмом Путину«Защитит от русокрыс»: МИД Украины взял на работу кота (ФОТО) - 15:29 «Защитит от русокрыс»: МИД Украины взял на работу кота (ФОТО)Это Украина: в Киеве воруют елки из скверов (ФОТО) - 15:28 Это Украина: в Киеве воруют елки из скверов (ФОТО)МОЛНИЯ: На Донбассе начался обмен пленными (ФОТО) - 15:28 МОЛНИЯ: На Донбассе начался обмен пленными (ФОТО)
Последние новости
Принц Гарри рассказал о Рождестве с Меган Маркл - 16:04 Принц Гарри рассказал о Рождестве с Меган Маркл В Австралии поймали странную рыбу с тремя «ногами» (ФОТО) - 16:00 В Австралии поймали странную рыбу с тремя «ногами» (ФОТО) Недобро пожаловать: Украина тестирует биометрический контроль на границе с Россией (ВИДЕО) - 16:00 Недобро пожаловать: Украина тестирует биометрический контроль на границе с Россией (ВИДЕО) Деева уволена с должности замминистра - 15:56 Деева уволена с должности замминистра Геращенко: Списки на обмен согласованы - 15:56 Геращенко: Списки на обмен согласованы Украина провела обмен с «ЛНР» - 15:56 Украина провела обмен с «ЛНР» В Донбассе начался обмен пленными - 15:55 В Донбассе начался обмен пленными Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций - 15:49 Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций СМИ: Трое пленных решили не возвращаться в Донбасс - 15:49 СМИ: Трое пленных решили не возвращаться в Донбасс ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными - 15:49 ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными Ополченец ДНР: Нацбатальоны попытаются испортить новогодний праздник - 15:49 Ополченец ДНР: Нацбатальоны попытаются испортить новогодний праздник Впервые раскрыты зарплаты федеральных министров РФ - 15:49 Впервые раскрыты зарплаты федеральных министров РФ На Украине признали, что российский газ выгоднее европейского - 15:49 На Украине признали, что российский газ выгоднее европейского
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"