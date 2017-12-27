МИД Украина: Украина готовит новые дела против РФ в Гаагском суде

В феврале 2018 года Украина подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ конвенции ООН по морскому праву.

На данный момент работа над этим документом находится на завершающем этапе. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что уже через два месяца будет подан этот меморандум, после чего у россиян будет 3 месяца, чтобы подать возражения относительно юрисдикции (до мая 2018 года).

После чего у Украина есть 3 месяца, чтобы подать возражения на возражения противоположной стороны. Зеркаль отметила: «Состоятся слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела».

При этом она также добавила, что первый результат может быть уже в 2019 году. А затем возможны слушания дела по существу. По предварительным данным, что это может произойти в 2021 году. МИД продолжает работу по делу, что касается нарушения Россией двух фундаментальных конвенций — Конвенция о запрещении финансирования терроризма и расовой дискриминации.

Так, до июня 2018 года такие материалы должны быть готовы для представления в Гаагский суд. Зеркаль напомнила об успехах Украины в этом году по делам против РФ. Она напомнила: «2017 год является очень позитивным с точки зрения защиты наших интересов в международных судебных юрисдикциях — начиная от Гааги и заканчивая решением в отношении всех исков, которые в этом году рассматривались относительно ответственности России за инвестиции, которые были потеряны в Крыму. Во всех арбитражных заседаниях, а это было пять арбитражей, была признана ответственность России за потерянное имущество»,