Минздрав: «Доступные лекарства» в 2018 пополнят не менее, чем 10 препаратами

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому вносятся существенные изменения в реализацию программы «Доступные лекарства» в 2018 году.

Минздрав Украины сообщает, что речь идет о дополнении программы минимум 10 торговыми названиями бесплатных препаратов, 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа — «Лозартан» и «Глибенкламид».

Кроме того, для производителей в 2018 заработает новый механизм ценообразования: после установления предельных цен на лекарственные средства фармкомпании получат дополнительно 5 дней, чтобы снизить свои ценовые предложения и таким образом пополнить список препаратов, цена которых будут возмещаться на 100% за государственный счет.