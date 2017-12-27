На Донбассе официально завершили процедуру обмена военнопленными

Как и было оговорено заранее, в результате обмена военнопленными с террористами так называемых "самопровозглашенных республик" Донбасса, Украина смогла добиться освобождения 74 заложников. Об этом рассказала депутат Ирина Луценко, выступающая представителем президента Украины в Верховной Раде."Процесс обмена завершен. Украина получила 74 заложника. Они возвращаются домой", - подчеркнула Луценко на своей официальной странице в Facebook.Напомним, обмен военнопленными состоялся сегодня днем. По имеющейся информации, около десяти боевиков "ЛДНР" не изъявили желания возвращаться на оккупированную территорию Донбасса.