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Названы три крупнейших ипотечных кредитора России


Добавлено: 27 дек 2017 в 09:35,
Названы три крупнейших ипотечных кредитора России

Крупнейшими ипотечными кредиторами в России являются Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк. Об этом пишет РИА «Недвижимость».

Согласно данным совместного исследования АИЖК и компании Frank RG, рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017 года составила 52%. Банк выдал ипотеки на 929 миллиардов рублей.

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На втором месте располагается ВТБ24 с долей рынка в 18% и объемом выдачи 322,2 миллиарда рублей. Газпромбанк с долей рынка в 3,6% выдал ипотеки на 64,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на базе АКБ «Российский капитал» будет создан ипотечно-строительный банк. Он будет открыт в целях оптимизации деятельности единого института развития в жилищной сфере (АО «АИЖК») по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг.

Также сообщалось, что в России введут в оборот электронные закладные по ипотеке. В электронной закладной будет содержаться информация о залогодателе и залогодержателе, сумма обязательства и срок её уплаты, порядок передачи на хранение электронной закладной, порядок совершения с электронной закладной иных операций.

13 декабря министр строительства и ЖКХ Михаил Мень также сообщил, что субсидирование государством ставки выше шести процентов годовых по ипотечным кредитам для семей, в которых в будущем году появится второй или третий ребёнок, рассчитано на срок до пяти лет.


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Добавлено: 27 дек 2017 в 09:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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