"Никуда мы не уйдем", - заявил глава Генштаба РФ о российских кораблях в Средиземном море

Глава Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов сделал заявление о нахождении российских кораблей в Средиземном море.

С его слов, группировка ВМФ России останется в восточной части Средиземноморья на постоянной основе и после того, как операция по уничтожению террористов в Сирии будет завершена.

Отвечая на вопрос журналистов: покинут ли российские корабли Средиземное море, Герасимов ответил:

Никуда мы не уйдем.

Он подчеркнул, что штатное соединение кораблей Военно-морского флота в Средиземноморье действует постоянно, начиная с 2015 года.