Новогоднее перемирие в Донбассе: ВСУ понесли потери

За сутки боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое ранены, еще двое травмированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

«В целом, за минувшие сутки, российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов трех военнослужащих ранено, двое получили боевые травмы и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину», — сказано в сообщении.

На Луганском направлении вечером НВФ не придерживались условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по позициям сил АТО. Российские наемники также обстреливали защитников Станицы Луганской.

«Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников», — добавили в штабе АТО.