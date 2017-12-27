Новогодняя ночь на Урале пройдет без аномальных морозов

Празднование Нового года на территории Урала пройдет при маленьких заморозках. Очень теплая погода предполагается 29 декабря.

— В последний день старого года и в 1-ый день нового года, согласно предварительным сведениям, осадков не предполагается, — отметила Главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина ШЕПОРЕНКО.

До конца недели Урал накроет волной теплого воздуха: столбик термометра опустится до нуля градусов, и кое-где пройдет мокрый снег. «30 и 31 декабря начнет подмораживать, однако будет все равно тепло, температура будет отрицательная, до минус 13 градусов ночью», — сообщила она на пресс-конференции в Уральском областном информационном центре ТАСС.

Днем 31 декабря температура воздуха будет около -3 °С, ночью — до -8 ° С.

Напомним, до этого в последние дни уходящего года синоптики обещали 30-градусные морозы.

Шепоренко прибавила, что после новогодней ночи на Урале похолодает. Существенных осадков не ожидается.