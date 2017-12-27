Новый пост наблюдения за качеством воздуха установили в Красноярском крае

Стационарный пост определяет 15 веществ, загрязняющих атмосферу. Информация о состоянии атмосферного воздуха на АПН обновляется автоматом. Ознакомиться с ней можно на сайте краевого центра мониторинга.

Очередной автоматизированный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха установлен в Красноярском крае — в городе Зеленогорске, на улице Парковой, 15.

В министерстве рассказали, что за последний месяц территориальная сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха возросла уже на два поста: в начале декабря начал работать АПН в Северо-Западном районе Красноярска. Шесть из них находятся в Красноярске и окрестностях, по одному — в Ачинске и Зеленогорске.

В рамках программы до 2019-ого в крае планируется сделать еще два поста наблюдения.