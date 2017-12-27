Однажды в России - ТНТ - Новогодний выпуск (27.12.2017)

Добавлено: 27 дек 2017 в 21:59 ,

Однажды в России. Новогодний последний выпуск 27 декабря. Жительница Нягани Энжи Сорокина бой курантов встретит новый год в своей новой квартире. Во время Прямой линии с Владимиром Путиным она рассказала, что уже 20 лет живет в старом вагончике. В результате чиновники приняли специальную программу расселения таких “домов-бочек”. Актеры шоу умело и талантливо перевоплощаются в халатных врачей, ленивых полицейских, хитрых политиков, девушек самой древней профессии, рабочих, строителей, бизнесменов, мам, пап, подростков и еще десятки других персонажей. В ролях: Ирина Чеснокова, Александр Пташенчук, Екатерина Моргунова, Денис Дорохов, Заур Байцаев, Максим Киселев, Тимур Тания, Игорь Ласточкин, Давид Цаллаев, Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова.



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