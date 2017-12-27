Онищенко: никаких Сингапунов, никаких Доминикан, отдыхать нужно в России

Экс-глава Роспотребнадзора, советник Российского Президента Геннадий Онищенко советует россиянам не ездить на Новый год в экзотические страны. Свое объявление он сделал с учетом вероятного вреда здоровью. Он считает, что неожиданная смена климата может оказать плохое воздействие на организм.

Парламентарий решил припомнить санитарное прошедшее и призвал граждан России остаться дома — не ездить на новогодние каникулы в экзотические страны.

По его словам, неожиданная смена климата может сказаться на состоянии здоровья, особенно детей и пенсионеров.

Геннадий Онищенко поведал о том, что отдыхающим не стоит улетать в экзотические страны на время новогодних праздников.

Депутат напомнил, что к середине января в европейской части Российской Федерации всегда устанавливаются морозы. Наибольший стресс для организма от смены климата бывает у детей и пенсионеров, добавил он. О том куда лучше поехать жителям Краснодарского края прошлый доктор не рассказал.