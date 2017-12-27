Открытие улицы Киренского перенесли на следующий год

Показать меню
Актуально
Выживший в авиакатастрофе вратарь "Шапекоэнсе" Фольман забил гол протезом ноги - 11:01 Выживший в авиакатастрофе вратарь В Запорожье двое погибли от взрыва гранаты в общежитии - 11:03 В Запорожье двое погибли от взрыва гранаты в общежитии Стало известно, зачем Яценюк ездил в Швейцарию - 11:03 Стало известно, зачем Яценюк ездил в Швейцарию Брянские дети прибыли в столицу России на Президентскую ёлку - 11:07 Брянские дети прибыли в столицу России на Президентскую ёлку Конфеты «Москва» запустят в реализацию до будущего 2018-ого года - 11:07 Конфеты «Москва» запустят в реализацию до будущего 2018-ого года В Ставропольском крае бушует сильный ветер: объявлено экстренное штормовое - 11:07 В Ставропольском крае бушует сильный ветер: объявлено экстренное штормовое предупреждение Американский генерал наговорил лишнего о Российской Федерации: в Пентагоне - 11:07 Американский генерал наговорил лишнего о Российской Федерации: в Пентагоне пробуют выпутаться из ситуации С 2016 года в автобусах большой вместительности возрастет число контролеров - 11:07 С 2016 года в автобусах большой вместительности возрастет число контролеров Белый дом готовит для конгресса США список «плохих парней» из России - 11:07 Белый дом готовит для конгресса США список «плохих парней» из России Католики по всему миру отмечают Рождество - 11:07 Католики по всему миру отмечают Рождество «Спустя четыре года все тайное стало явным»: Байден рассказал о вмешательстве - 11:07 «Спустя четыре года все тайное стало явным»: Байден рассказал о вмешательстве США в Майдан СКР полностью исключил версию взрыва на борту Ту-154, разбившегося под Сочи - 11:07 СКР полностью исключил версию взрыва на борту Ту-154, разбившегося под Сочи Ученые создали нейросеть со способностью предсказывать слова человека - 11:14 Ученые создали нейросеть со способностью предсказывать слова человека «Политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя»: Собчак провела - 11:14 «Политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя»: Собчак провела вечеринку у сторонников Путина (ФОТО) Прокуратура Якутии обвинила экс-сотрудницу вуза в краже 14 млн рублей - 11:21 Прокуратура Якутии обвинила экс-сотрудницу вуза в краже 14 млн рублей Больше половины опрошенных россиян жалеют о развале СССР - 11:21 Больше половины опрошенных россиян жалеют о развале СССР Источники сообщили о вероятной отставке главы Минтранса - 11:22 Источники сообщили о вероятной отставке главы Минтранса
» » Открытие улицы Киренского перенесли на следующий год

Открытие улицы Киренского перенесли на следующий год


Добавлено: 27 дек 2017 в 07:39, Категория: Политика
Открытие улицы Киренского перенесли на следующий год

Перекрытие улицы Академика Киренского в Красноярске продлили до 31 января следующего года. Сам подземный переход обещают открыть осенью 2018-ого года. «А это случится тогда, когда начнется строительство пешеходных переходов на улице Копылова и на улице Красной Армии».

«Решение приняла комиссия, в которую вошли ГИБДД, УДИБ и клиент».

Неделю назад Александр Марков, управляющий пресс-центра КрУДор, которое является заказчиком возведения, обещал, что улицу откроют буквально через пару дней. В скором времени начнут строить переход на Копылова.

Подземный переход на Киренского в ближайшие дни не откроют. Их проводит ООО УСК «Сибиряк». На 100% закрытой для движения транспорта остаётся ул. Киренского на участке от ул. Пролетарская до ул. Михаила Годенко. Открыть ее планировали еще осенью, однако сроки по различным причинам переносились несколько раз.

Еще на ряде участков организовано одностороннее движение.



Материалы по теме:

Улицу Луначарского в Самаре обещают открыть весной 2018 года
Проскочивший на красный автобус с пассажирами врезался в столб в Красноярске
Новый переход через ж/д пути начнут строить в Солнечногорском районе в 2017 году
Водитель переехал женщину и еще метр тащил ее по дороге в Красноярске
Добавлено: 27 дек 2017 в 07:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Конгресс национального диалога Сирии должен пройти под эгидой ООН, заявили в МИД

Конгресс национального диалога Сирии должен пройти под эгидой ООН, заявили в МИД

За продажу поддельных лекарств будут наказывать по мировым стандартам

За продажу поддельных лекарств будут наказывать по мировым стандартам

Совфед призвал ЕС осудить закон Латвии об участниках Второй мировой войны

Совфед призвал ЕС осудить закон Латвии об участниках Второй мировой войны

МИД: поставки оружия на Украину — это путь к войне

МИД: поставки оружия на Украину — это путь к войне

Загрузка...



Лента новостей
Американец избил банкомат, выдавший ему слишком много денег (ФОТО) - 10:42 Американец избил банкомат, выдавший ему слишком много денег (ФОТО)Адвокат Умерова и Чийгоза подал судебные иски к российским властям - 10:35 Адвокат Умерова и Чийгоза подал судебные иски к российским властямПьяный батюшка: священник устроил ДТП в Ивано-Франковске - 10:35 Пьяный батюшка: священник устроил ДТП в Ивано-Франковске«Нафтогаз» подсчитал выгоду от покупки газа у «Газпрома» - 10:35 «Нафтогаз» подсчитал выгоду от покупки газа у «Газпрома»Власти «ЛНР» заявили, что уже повезли пленных на место обмена - 10:35 Власти «ЛНР» заявили, что уже повезли пленных на место обменаБен Аффлек и Линдсэй Шукус сходили в ресторан в Малибу - 10:35 Бен Аффлек и Линдсэй Шукус сходили в ресторан в МалибуВ одной из квартир Луганска прогремел взрыв, есть жертвы - 10:35 В одной из квартир Луганска прогремел взрыв, есть жертвыГоспогранслужба Украины запустила биометрический контроль для россиян - 10:35 Госпогранслужба Украины запустила биометрический контроль для россиянПольша изменит правила трудоустройства иностранцев с 2018 года - 10:29 Польша изменит правила трудоустройства иностранцев с 2018 годаАдвокат Чийгоза и Умерова подал два иска к Администрации Путина - 10:29 Адвокат Чийгоза и Умерова подал два иска к Администрации ПутинаНа Всероссийском новогоднем юнармейском сборе подвели итоги за 2017 год - 10:28 На Всероссийском новогоднем юнармейском сборе подвели итоги за 2017 годТаможенник пострадал при прорыве через границу РФ контрабандистов из Финляндии - 10:25 Таможенник пострадал при прорыве через границу РФ контрабандистов из ФинляндииВласти ЛНР приготовились к обмену пленными с Киевом - 10:25 Власти ЛНР приготовились к обмену пленными с КиевомСотрудника ДПС сбили в Подмосковье - 10:25 Сотрудника ДПС сбили в Подмосковье
Последние новости
Глава «Ростеха» заявил, что новые санкции США могут стать болезненными - 10:57 Глава «Ростеха» заявил, что новые санкции США могут стать болезненными На кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве произошла стрельба - 10:56 На кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве произошла стрельба Почти 400 ученых обратились к Путину с просьбой спасти «умирающую науку» - 10:56 Почти 400 ученых обратились к Путину с просьбой спасти «умирающую науку» Один человек погиб при стрельбе на фабрике в Москве - 10:56 Один человек погиб при стрельбе на фабрике в Москве Гражданка Украины в прямом эфире призвала страну объединиться с РФ - 10:56 Гражданка Украины в прямом эфире призвала страну объединиться с РФ Полицейские задержали напавшего на водителя автобуса с детьми в Петербурге - 10:56 Полицейские задержали напавшего на водителя автобуса с детьми в Петербурге Генштаб России обвинил США в подготовке боевиков в Сирии - 10:56 Генштаб России обвинил США в подготовке боевиков в Сирии Хакер из Екатеринбурга заявил о создании WannaCry по заказу ФСБ - 10:50 Хакер из Екатеринбурга заявил о создании WannaCry по заказу ФСБ Украина начала тестировать систему биометрического контроля на границе с Россией - 10:50 Украина начала тестировать систему биометрического контроля на границе с Россией Титов подготовил план обеления «гаражной экономики» - 10:49 Титов подготовил план обеления «гаражной экономики» Первый ангольский спутник «Ангосат-1» вышел на орбиту - 10:49 Первый ангольский спутник «Ангосат-1» вышел на орбиту СМИ обвинили директора фабрики «Меньшевик» в стрельбе по посетителям - 10:49 СМИ обвинили директора фабрики «Меньшевик» в стрельбе по посетителям Ростовская звезда Playboy блеснула в образе сексуальной Снегурочки - 10:48 Ростовская звезда Playboy блеснула в образе сексуальной Снегурочки
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"