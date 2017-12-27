Открытие улицы Киренского перенесли на следующий год

Перекрытие улицы Академика Киренского в Красноярске продлили до 31 января следующего года. Сам подземный переход обещают открыть осенью 2018-ого года. «А это случится тогда, когда начнется строительство пешеходных переходов на улице Копылова и на улице Красной Армии».

«Решение приняла комиссия, в которую вошли ГИБДД, УДИБ и клиент».

Неделю назад Александр Марков, управляющий пресс-центра КрУДор, которое является заказчиком возведения, обещал, что улицу откроют буквально через пару дней. В скором времени начнут строить переход на Копылова.

Подземный переход на Киренского в ближайшие дни не откроют. Их проводит ООО УСК «Сибиряк». На 100% закрытой для движения транспорта остаётся ул. Киренского на участке от ул. Пролетарская до ул. Михаила Годенко. Открыть ее планировали еще осенью, однако сроки по различным причинам переносились несколько раз.

Еще на ряде участков организовано одностороннее движение.